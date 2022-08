FESTIVAL DELLA VITA 2022: Gran Galà

Condividi

Sarà la splendida Forio Isola d’Ischia ad ospitare il gran galà per la Vita che si terrà sabato 3 settembre. La manifestazione presieduta da Don Ampelio Crema ssp, rientra nell’ambito della dodicesima edizione del Festival della Vita, progetto culturale che ha come finalità la difesa dell’umano percorso, attraverso convegni, tavole rotonde, focus, performance artistico musicali e culturali sul tema: “Vivere è…Riscoprire”. Si terrà nella più grande isola del golfo di Napoli e vedrà la partecipazione di Angelo Borrelli già capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Tiziana Giardoni che ricorderà il marito Stefano D’Orazio batterista storico dei Pooh, dell’artista Povia che terrà un concerto. Durante la kermesse festivaliera condotta dal maestro Gaetano Maschio saranno premiati: Francesco Del Deo sindaco di Forio al quale andrà il premio Ambasciatore del Festival della Vita 2022, il neo direttore di Famiglia Cristiana don Stefano Stimamiglio in occasione dei 90 anni del settimanale cattolico che riceverà il Premio Festival della Vita 2022 e sarà annunciato che domenica 16 ottobre, in occasione del primo ventennale della lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae di Giovanni Paolo II sarà consegnato a padre Marco Vianelli direttore dell’Ufficio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per la Pastorale Familiare il premio Un amico per la vita…Mons. Pietro Farina. Particolarmente interessante, sostiene Raffaele Mazzarella ideatore e direttore del Festival della Vita è anche la presentazione del focus in materia di Diritti della persona, Bioetica e Grafologia: saperi a confronto per un benessere condiviso che sarà realizzato in alcune scuole superiori, e sarà presentato proprio nella terra isolana che custodisce la famosa Coppa di Nestore, reperto di straordinaria importanza, in cui è inciso il più antico frammento di scrittura alfabetica greca. Maggiori informazioni su: www.festivaldellavita.it