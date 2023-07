Festa della Pizza di Salerno: domani day 2 con Lele Blade. Venerdì 14 Chiara Galiazzo e Napoleone, sabato 15 Neri per Caso e Ciccio Merolla, il 16 LDA

Condividi

Domani il rapper Lele Blade in dj set

In preserata l’arte di Tersicore con le scuole Danzando di Cinzia Palumbo e Danzamì di Ketty Lanzara

A seguire il live della formazione musicale più longeva della Campania Mister Blue and Chickens

VENERDÌ GALIAZZO E NAPOLEONE, SABATO I NERI PER CASO E CICCIO MEROLLA, DOMENICA LDA

Salerno, 12 luglio 2023 Mentre l’entusiasmo della Festa della Pizza di Salerno è pronto a contagiare tutti, salernitani e vacanzieri, italiani e stranieri, domani, giovedì 13 luglio alle 20, in Piazza Salerno Capitale (adiacente Grand Hotel Salerno), è già tutto pronto per il secondo giorno della 25esima edizione della kermesse.

La cinque giorni, ideata da Maurizio Falcone, organizzata dall’Associazione Alimenta (presieduta dallo stesso Falcone con Alfonso Aufiero) con Effe Emme Eventi è realizzata con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, CNA Salerno, ONMIC, HUMANITAS e AiC Campania – nella squadra organizzativa anche Nunzio Mascolo, responsabile tecnico delle pizzerie.



Domani sera, giovedì 13, arriva Lele Blade, pseudonimo di Alessandro Arena. Il rapper, a più di un anno di distanza dall'uscita della nuova versione di "Ambizione", l'album che lo ha consacrato come uno degli esponenti più promettenti della nuova scena urban non solo partenopea, ma anche nazionale, è tornato con il nuovo singolo "Lose Control" che segna l'inizio della sua collaborazione con Warner Music Italy.

La Festa della Pizza è realizzata con l'importante sostegno di: Radio kiss Kiss, Santoro Creative Hub, Molini Pizzuti, La Torrente, Coca Cola, Birra Peroni, Forni Artistica Mediterranea, Humankey (Main Sponsor) e Cooper Pul, RHC Maintenance & Service, Carrino Noleggi, Pavar Attrezzature, Punto Legno Store, Caseificio Ilka, Dacam Enginering, Saledil, I Casola (Sponsor Tecnici). Il designer Gino Bardese è l'autore dell'immagine grafica dell'evento.

Infine, come già annunciato sui canali social, in corsa ecco un nuovo ospite: venerdì 14 doppio live con Chiara Galiazzo e Napoleone, sabato 15 al live dei Neri per Caso si aggiunge anche Ciccio Merolla, autore del successo di «Malatìa» e domenica 16 chiude la 25esima edizione LDA. A veicolare il traffico di note sempre loro, Pippo Pelo e Adriana Petro di Radio Kiss Kiss.

Prima di lui, l'arte di Tersicore è affidata alle scuole Danzando di Cinzia Palumbo e Danzamì di Ketty Lanzara, mentre il warm up musicale è targato Mister Blue and Chickens, la formazione musicale più longeva nella regione Campania. Il loro repertorio (Giuseppe Pasquile, voce & chitarra, Ciro Frasca, chitarra elettrica, Gaetano Bartiromo, basso elettrico, Antonio Pappacoda, batteria, Costantino Elia, sax tenore, sax contralto, sax soprano) spazia dal latin al soul music, dalla dance al pop italiano ed internazionale.

E se da un lato tornano ad accendersi i 12 forni delle migliori pizzerie della Campania (I due fratelli, Antica pizzeria Reginé, I tre monelli, Vaco 'e pressa, L'angelo e il diavolo, Nuceria, Brandi, Criscemunno, Ma tu vuliv a pizz, I love pizza, La terra del mito, Luigi o' Furnar) 1 forno per i celiaci (Madison in collaborazione con l'AIC, Associazione Italiana Celiachia) e 1 dedicato all'area ospiti, sul fronte palco s'infittisce la programmazione e nuovi ospiti colorano con le loro hit il cartellone musicale della kermesse.