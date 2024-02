Condividi

La Festa della Donna, o Giornata Internazionale della Donna, è un’importante ricorrenza che si celebra l’8 marzo di ogni anno. La sua origine risale al VII Congresso della II Internazionale socialista a Stoccarda nel 1907, dove fu posta attenzione alla questione femminile e alla richiesta del diritto di voto per le donne.

Contrariamente a una diffusa credenza errata, la tragica vicenda dell’incendio nella Cotton di New York, che coinvolse le operaie nel 1911, non è la vera origine della festività. Questo evento ha contribuito a confondere le date e le circostanze legate alla Festa della Donna. Scopriamo ora come viene celebrata, ringraziamo i giornalisti di Eroica Fenice per le ricerche e i dati forniti.

Festa della Donna nel mondo:

La Festa della Donna, o Giornata Internazionale della Donna, assume particolare rilevanza in Italia, dove la celebrazione si distingue per il predominio del colore giallo che colora le strade e le case grazie ai mazzi di mimose. La mimosa, con i suoi fiori gialli vibranti, è diventata il simbolo distintivo della festa nel paese. Questo fiore, che sboccia nei primi giorni dell’anno, è stato scelto non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua economicità e disponibilità diffusa.

Negli Stati Uniti, il mese di marzo è dedicato al Women’s History Month, un periodo in cui si riflette sulla storia delle donne e sulle molteplici lotte per la parità dei diritti. Annualmente, il Presidente degli Stati Uniti emette una dichiarazione ufficiale per onorare le conquiste delle donne americane, sottolineando l’importanza di riconoscere e celebrare il contributo delle donne alla società.

In Russia, la festa è nota anche come Festa della Primavera, durante la quale le donne sono oggetto di particolare attenzione e affetto. Ricevono fiori, regali e cioccolatini, e godono di una giornata di riposo totale con la gestione domestica affidata agli uomini di casa.

In Perù, la celebrazione della Festa della Donna assume una connotazione solidale, con le donne che si riuniscono per cucinare piatti tipici e venderli. I proventi di questa iniziativa vengono poi utilizzati per finanziare attività a favore delle donne, contribuendo a sostenere la comunità femminile.

In Ecuador, l’impegno per la Festa della Donna si traduce addirittura nella presenza di un parco interamente dedicato alle donne, noto come El Parque de las Mujeres. In occasione della festa, si tengono riunioni e attività per celebrare l’importanza delle donne nella società ecuadoriana.

E la parità di genere?

Sebbene la Festa della Donna sia popolare e riconosciuta in tutto il mondo come simbolo di speranza e riconoscenza, è fondamentale sottolineare che la parità di genere rimane una sfida globale. Secondo i dati del World Economic Forum nel suo Global Gender Gap Report 2022, il divario di genere globale è stimato al 68,6%, indicando che solo il 31,4% della parità di genere è attualmente raggiunto nel mondo. Le donne continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni di leadership e a percepire salari inferiori rispetto agli uomini per lo stesso lavoro. Inoltre, problemi come la violenza di genere e l’accesso limitato all’istruzione persistono in molte regioni. Affrontare le radici strutturali di queste disuguaglianze richiede sforzi congiunti a livello internazionale, promuovendo un cambiamento significativo nella società per raggiungere una parità di genere effettiva e duratura.