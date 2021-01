Festa del Tricolore 2021. L’ANCRI parla dei principi e dei valori della nostra Bandiera durante la pandemia di COVID-19

Condividi

Il 7 gennaio, Giornata nazionale della Bandiera, l’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI) celebrerà il Tricolore con un evento speciale ospitato dalla rubrica “Monitor”, condotta da Gaetano D’Arienzo.

In diretta dalle 21.30 del 7 gennaio su Italia 7, Canale 17, che irradia il suo segnale in quattro regioni – Toscana, Umbria, Liguria (limitatamente alla provincia della Spezia) e Lazio (limitatamente alla Provincia di Viterbo) – e anche sul digitale terrestre, canale 192. La diretta della trasmissione può essere seguita anche sulla pagina FB dell’emittente, https://fb.watch/2JyXVcJBXP/

Al centro del programma i principi e i valori e della nostra Bandiera, simbolo fondante dell’unità nazionale, dell’anima e del cuore del popolo italiano messo in questi mesi duramente alla prova, delle libertà conquistate e dei sentimenti più nobili della nostra Nazione e della nostra storia. La nostra Bandiera intesa come simbolo di riferimento che unisce tutti i cittadini, soprattutto quelli chiamati a tutelare la persona in questo periodo di emergenza pandemica, e tutti gli altri valori richiamati nella Costituzione

L’emergenza coronavirus, non ferma l’attività istituzionale dell’ANCRI, che prosegue il suo cammino di ricerca, di divulgazione e di sensibilizzazione tra i valori e i simboli della Repubblica avviato da anni con il progetto “Decoro del Tricolore”.

Alla trasmissione interverranno, in collegamento o con un videomessaggio, il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, il Maestro Riccardo Muti, lo storico Michele D’Andrea (soci onorari dell’ANCRI); l’ambasciatore Francesco Maria Talò, rappresentante permanente dell’Italia presso il Consiglio Atlantico, l’ambasciatore Staffan de Mistura (soci nazionali ANCRI); Rocco Damone, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze. Oltre al presidente Tommaso Bove e al Delegato alle relazioni istituzionali prefetto Francesco Tagliente, in rappresentanza dell’ANCRI saranno presenti l’oncologo Franco Graziano (vice presidente dell’Associazione), il neuroscienziato Pietro Pietrini Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, il Questore Roberto Massucci, Carlo Santucci (giovane medico in prima linea negli ospedali covid) e il Generale Alessandro Butticè, coordinatore delle delegazioni dell’ANCRI all’estero. L’associazione, infatti, conta oggi proprie sezioni in 18 Paesi: Argentina, Armenia, Belgio, Canada, Cipro, Francia, Germania, Giappone, Libano, Malta, Nigeria, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Tunisia Ucraina e Stati Uniti.

La “Giornata nazionale della bandiera” è anche l’occasione per un forte richiamo al rispetto della Bandiera e del suo decoro, troppo spesso violato da troppi tricolori ridotti a stracci anche su pubblici edifici. Lo ha fatto il presidente Tommaso Bove, che ha rivolto ai vertici delle 20 delegazioni regionali e delle 75 sezioni territoriali dell’Associazione – che, ricordiamo, raduna gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana da Cavaliere a Cavaliere di Gran Croce – l’invito a promuovere ogni iniziativa per rafforzare la consapevolezza su una questione che non è solo formale.

loading...