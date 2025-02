Ferrovie, Gibelli (Asstra): “Treno a idrogeno scommessa vinta per Fnm”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il treno a idrogeno è per Fnm una scommessa vinta. Abbiamo iniziato sei anni fa con un'idea e oggi è un progetto che è diventato uno standard non solo per l'Italia ma per l'intera Europa. Siamo orgogliosi che questo avvenga in Lombardia. Ecco quali saranno i prossimi passi dopo quello di oggi. Così Andrea Angelo Gibelli, presidente di Asstra, durante l’evento di presentazione dell’impianto di manutenzione del primo treno a idrogeno italiano che si è svolto a Rovato in provincia di Brescia. Il convoglio – che fa parte dei 14 acquistati da FNM grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia, anche tramite risorse PNRR – è giunto nel bresciano dal circuito di prova di Salzgitter (Germania) del costruttore Alstom. “Oggi c’è un ricongiungimento formale tra il treno e la sua infrastruttura. Siamo molto orgogliosi perché è un nostro progetto quello di costruire una serie di impianti per produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno che è un unicum come modello a livello europeo”. Un passo importante verso l’obiettivo della neutralità energetica: “Nel 2019 non c’era il Pnrr e non c’era una strategia sull’idrogeno. Noi abbiamo messo a confronto in termini assolutamente neutri tutte le tecnologie. La prima candidata era l’elettrificazione, ma aveva delle criticità. L'idrogeno si candidava, invece, ad essere una tecnologia che proprio per una zona montana era quella più affidabile. Dopo sei anni riteniamo di esserci ulteriormente rafforzati in questa convinzione”. —[email protected] (Web Info)

