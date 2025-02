Ferrovie, Fiocchi: “Idrogeno soluzione più efficace per decarbonizzazione linee”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "L'idrogeno si propone come la soluzione più efficace per la decarbonizzazione del trasporto ferroviario, soprattutto sulle linee non elettrificate, attualmente servite principalmente da treni a diesel". Lo ha detto l'europarlamentare di FdI-Ecr Pietro Fiocchi intervenendo alla presentazione del primo treno a idrogeno italiano, arrivato lo scorso 23 gennaio nel nuovo impianto di manutenzione e di rifornimento di idrogeno di Rovato, nel Bresciano. "Oggi -afferma Fiocchi- l'Italia inaugura il suo primo treno a idrogeno, un passo significativo che auspichiamo rappresenti l’inizio di un percorso volto a ottimizzare il nostro sistema ferroviario, con un forte focus sulla sostenibilità e sull’innovazione. La tecnologia a idrogeno si integra pienamente nel principio di neutralità tecnologica, consentendoci di raggiungere importanti obiettivi ambientali e di interagire in modo sinergico con altre soluzioni, come la produzione di idrogeno verde per lo stoccaggio del surplus energetico derivante da fonti rinnovabili". "L'Europa -aggiunge- sta ridefinendo il proprio approccio alla crisi climatica e alla decarbonizzazione. Essere qui oggi, in qualità di vicepresidente della commissione Ambiente del Parlamento europeo, rappresenta per me un’occasione per ribadire la necessità, anzi l’urgenza, di promuovere e sostenere progetti innovativi come quello che oggi celebriamo". —[email protected] (Web Info)

