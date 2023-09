FERRETTI vince Rock Targato Italia

Condividi

FERRETTI vince la 34a edizione del contest Rock Targato Italia con i brani “Nudo” e “Appunti di vita”, evento che si è tenuto al Rock’n’Roll di Milano. L’artista marchigiano, attualmente in radio proprio con il singolo “Nudo”, primo estratto dall’EP “23:32” (nei principali store digitali distribuito Astralmusic), si è aggiudicato anche il Premio Speciale dedicato a Stefano Ronzani che, ogni anno, l’Ufficio Stampa Divinazione Milano mette in palio per ricordare la sensibilità e la personalità del giornalista musicale per 10 anni direttore artistico della rassegna. Il premio viene consegnato all’artista per la qualità dei testi e il valore dei contenuti sociali e culturali.

Mattia: “Rock Targato Italia è stata una bellissima esperienza, suonare per la prima volta fuori dalle Marche in un locale storico come il Rock’n’Roll di Milano è stato pazzesco, con la ciliegina sulla torta della vittoria finale. Quello che mi sento di dire è che certe realtà vanno assolutamente tutelate, per quello che fanno e per ciò che rappresentano: locali dove si suona musica inedita, che sono un punto di ritrovo e di aggregazione, fanno bene”.

La giuria composta da: Paolo Pelizza – presidente giuria – (Scrittore e docente alla Scuola del Cinema di Milano); Roberto Bonfanti (scrittore e musicista); Andrea Ettore Di Giovanni (musicista, regista teatrale); Donatella Lavizzari (giornalista); Mauro Paoluzzi (musicista, compositore e produttore musicale); Mimmo Paganelli (emerito direttore artistico EMI), ha stabilito di assegnare il “Gran Premio Rock Targato Italia” a FERRETTI, che in questa occasione è stato accompagnato dalla sua band.

Mattia Ferretti, in arte semplicemente “Ferretti”, è un artista marchigiano che si colloca nel panorama rock/rap rock. Le sue opere si contraddistinguono per la scrittura e per una forte matrice recitativa, accompagnate sempre da una band, sia in studio che dal vivo. Nel 2023 Ferretti è tra i finalisti dell’Homeless Fest, tra i selezionati per le fasi nazionali di Sanremo Rock e tra i 16 finalisti di Musicultura. Anche dal vivo ha ottenuto buoni successi suonando in apertura ai Little Pieces Of Marmelade e ai Finley.

FERRETTI Social Media:

https://www.instagram.com/suonoferretti/

https://www.facebook.com/suonoFerretti

https://open.spotify.com/artist/3mAJ2nqA3pRpOfbzAJSRNJ?si=lxntP4H9RZS2QsaYVcTjLA

https://www.youtube.com/channel/UCkB-H0rz1OLyD0FkOdpuG3Q