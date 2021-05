Ferrarini: le banche contro i lavoratori

Il Dott. Franco Cadoppi, nel rendiconto della procedura di concordato Vismara, mette nero su bianco che le due principali banche italiane si sono adoperate “con ogni mezzo ed in ogni occasione” per il fallimento di Vismara, con la conseguente messa sulla strada di 164 persone. Non solo, che la perdita di questi posti di lavoro è per loro funzionale a perseguire l’unico obiettivo dell’acquisizione di Ferrarini, dal momento che il piano Bonterre prevede l’esubero della produzione di Vismara. Clicca qui

In altre parole, il piano Bonterre non garantisce il mantenimento dei posti di lavoro, ma lo considera una conseguenza diretta e trascurabile per l’aggiudicazione del concordato Ferrarini.