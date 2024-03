0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, tornerà in griglia per il Gran Premio d'Australia di questo fine settimana, con il giovane britannico Ollie Bearman che scenderà dalla monoposto dopo il suo accattivante debutto in Formula 1 in Arabia Saudita. Sainz è stato costretto a ritirarsi dalla gara di Jeddah a causa di un attacco di appendicite che ha richiesto un intervento chirurgico, aprendo la strada al diciottenne Bearman per prendere il suo posto. Ha realizzato un'ottima prestazione conquistando il settimo posto, ottenendo gli elogi di Lewis Hamilton tra gli altri per la sua prestazione sicura, ma ora tornerà in Formula Due rimanendo in stand-by. Sainz si è ripreso bene dall'operazione ed è pronto a riprendere sul circuito dell'Albert Park di Melbourne. Un comunicato della Ferrari riportato recita: "Al fianco di Charles Leclerc la Scuderia conta di avere nuovamente in macchina Carlos Sainz, costretto a dare forfait causa appendicite a Jeddah, e si aspetta di vedere le due SF-24 lottare nelle posizioni di vertice come è fin qui stato in questa stagione". —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it