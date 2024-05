1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Adrian Newey guarda attentamente la Ferrari: sta studiando il suo futuro? La domanda sorge spontanea sulla griglia di Miami, dove oggi è andata in scena la Sprint. Newey, progettista della strepitosa Red Bull guidata da Max Verstappen, lascerà il team con le ali all’inizio del 2025. Il nome del ‘genio’ delle monoposto viene accostato in particolare alla Ferrari, tra i rumors di un incontro con il team principal Frederic Vasseur che sarebbe andato in scena a Londra.

Voci e ipotesi si incrociano con le immagini riprese dalle telecamere e trasmesse da Sky Sport prima della gara Sprint in Florida. Newey appare totalmente ipnotizzato dalla Ferrari e rimane fermo a lungo ad osservare il retro della rossa. Ad interrompere lo studio è Piero Ferrari, che si ferma a salutare il chief designer della Red Bull, con cui poi chiacchiera tra sorrisi. La Red Bull ha ufficializza l’addio di Newey con una nota diffusa il primo maggio. Il designer, che da due decenni progetta le monoposto del team campione del mondo, lascerà la squadra nel primo trimestre del 2025. Newey si allontanerà durante il 2024 dalle operazioni legate alla Formula 1 e sarà presente solo in alcuni Gp, compreso quello di Miami. Il designer si concentrerà sul progetto della RB17, la prima hypercar che la Red Bull intende svelare a luglio a Goodwood. Nella comunicazione ufficiale, la Red Bull fa espressamente riferimento al “primo quarto del 2025” come periodo in cui si concretizzerà il divorzio. È evidente che Newey quindi, in caso di passaggio ad un altro team, di fatto non potrebbe progettare la monoposto 2025 e sarebbe in grado di incidere solo in vista della stagione 2026. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.