Ferrari, annunciato nuovo pilota di riserva: arriva Guanyu Zhou

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Guanyu Zhou torna in Ferrari. Il pilota cinese, dopo aver detto addio all

'Alfa Romeo, sarà il pilota di riserva della Rossa, pronto a subentrare in caso di necessità a Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Ad annunciare l'arrivo di Zhou a Maranello è stata la stessa Ferrari, con un post sui propri canali ufficiali: "Diamo il benvenuto a Guanyu Zhou nella famiglia Ferrari, che si unirà ad Antonio Giovinazzi come nostro pilota di riserva ufficiale! Zhou ha trascorso quattro anni con la Scuderia Ferrari Driver Academy dal 2015 al 2018 e dividerà i compiti di pilota di riserva con Antonio per la stagione 2025". Zhou e Giovinazzi saranno quindi i due piloti di riserva della Ferrari per il mondiale 2025 di Formula 1, al via nel weekend del 16 marzo in Australia. Il cinese è stato protagonista di un ottimo finale di stagione, tanto da battere spesso il compagno di squadra Valtteri Bottas e attirare le attenzioni di Vasseur. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.