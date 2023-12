Ferrarelle, da 130 anni l’effervescenza naturale che accompagna gli italiani

Condividi

Ferrarelle celebra i suoi 130 anni con l’inaugurazione del suo Archivio Storico Digitale e una esclusiva bottiglia Art Collection con una serigrafia dell’illustratrice Elisa Seitzinger.

Riardo, 20 dicembre 2023 – Ferrarelle, storico brand del mercato delle acque minerali italiane, festeggia il suo 130° anniversario e per questo importante momento della sua storia ha raccolto, recuperato e classificato molti dei momenti del suo percorso e li ha raccolti nell’Archivio Storico Digitale Ferrarelle, all’indirizzo https://archiviostorico.ferrarellesb.it/. Per raccontare questi 130 anni, nell’Archivio Storico Digitale sarà possibile muoversi tra sette diverse storie che toccano diversi aspetti che ieri come oggi raccontano l’essenza stessa di Ferrarelle e del suo DNA: dall’innovazione alla qualità, dal legame con il territorio alle iconiche campagne di comunicazione. Proprio una reinterpretazione dell’iconico claim “Liscia… Gassata… O Ferrarelle?” è il soggetto originale ed inedito illustrato dalla illustratrice torinese Elisa Seitzinger per le serigrafie che caratterizzano l’esclusiva Art Collection di quest’anno: il soggetto rappresentato è proprio l’allegoria della fonte che da 130 anni porta in superfice l’effervescente naturale racchiude l’essenza di Ferrarelle per impreziosire l’esclusiva Art Collection.

“Preservare e raccontare questi 130 anni di storia di Ferrarelle è per noi un segno di rispetto per il territorio in cui quest’acqua nasce e anche per tutte le persone che negli anni sono diventati coprotagonisti di questo successo: le persone che lavorano e hanno lavorato in Ferrarelle in questi anni e i consumatori che hanno scelto portandoci nelle loro case” commenta Michele Pontecorvo Ricciardi, Vicepresidente di Ferrarelle Società Benefit “Siamo da sempre proiettati al futuro e crediamo che l’innovazione sia un elemento di differenziazione imprescindibile ma non possiamo procedere spediti in avanti se non salvaguardiamo l’eredità storica dei nostri marchi”.

L’Archivio Storico Digitale Ferrarelle trasporta i visitatori in un viaggio attraverso sette punti chiave della storia dell’azienda: una scelta che è solamente l’inizio di un percorso di valorizzazione di un marchio storico del nostro Paese e del suo heritage, che arriva dopo un attento lavoro di recupero, restauro e classificazione dei tanti reperti raccolti negli anni: poster, fotografie, diapositive, etichette e tappi sono solo alcuni dei materiali che sono stati recuperati e valorizzati grazie all’aiuto di Promemoria Group, azienda leader del settore , che ha seguito l’operazione per Ferrarelle.

Non poteva mancare la celebrazione dei 130 anni nella tradizionale Art Collection Ferrarelle, l’esclusiva edizione limitata che l’azienda da oramai 13 anni dedica all’arte italiana, un vero e proprio oggetto d’arte e che cattura l’essenza e la bellezza intrinseca di Ferrarelle. L’illustratrice italiana Elisa Seitzinger ha rappresentato l’allegoria della fonte, personificandola nei suoi tre aspetti principali, citando la famosa campagna “liscia… gassata… O Ferrarelle?“: le due figure di profilo alla base emergono da una polla e separandosi dalle chiome danno vita a una terza figura frontale. La prima figura dall’espressione mite e compita rappresenta l’acqua liscia, la seconda dall’espressione fiera l’acqua gassata e al vertice, dal fiore di loto, simbolo di elevazione spirituale, emerge Ferrarelle.