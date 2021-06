Ferrara Film Festival, la chiusura con la consegna del Dragone D’oro a Mike Newell

Condividi

Ferrara, 7 giù. – Gran chiusura del Ferrara Film Festival con consegna del Dragone d’oro, premio ambitissimo a livello internazionale per la kermesse che accoglie registi ed attori provenienti da tutto il mondo.

La manifestazione ha avuto il merito quest’anno di riportare stampa e pubblico nelle sale cinematografiche dopo lunghi periodi di silenzio dovuti al Covid-19.

Ha spalancato una finestra sulle più importanti produzioni realizzate tra lungometraggi e cortometraggi nel 2020, quando sembrava impossibile poter lavorare con il cinema. Il Ferrara Film Festival con la sua sesta edizione, ha dunque tenuto magistralmente a battesimo, il ritorno alla normalità e lo ha fatto con la consegna del Dragone d’oro assegnato in una serata condotta dall’attrice Claudia Conte con la partecipazione del cantante Emanuele Picozzi, Disco di Platino e Disco D’oro nel Regno Unito.

Il direttore artistico Maximilian Law ha aperto la serata d’onore con queste parole: “Dopo sei anni, vedere in prima fila mostri sacri del cinema, attori e registi di fama nazionale e internazionale, mi riempie il cuore di felicità. Il festival quest’anno è andato al di là di qualsiasi aspettativa e questo non ci può che rendere felici ed entusiasti del traguardo raggiunto”.

Nel corso della manifestazione ha ricevuto il premio alla carriera internazionale, il regista britannico Mike Newell, a cui è stato consegnato il Golden Dragon Award: “Sono estremamente onorato di poter ricevere il Dragone d’Oro – ha sottolineato il cineasta inglese -. Ferrara è una città davvero fantastica. Essere presente a questo festival giovane, fresco e anche molto dinamico, è un motivo di vanto e orgoglio per me”.

Nelle varie categorie sono risultati vincitori del Golden Dragon Award:

– Dragone D’Oro Alla Carriera 2021

MIKE NEWELL

– Best Feature Film WORLD

LEGACY OF LIES

– Best Feature Film USA

THE UNHEALER

– Best Feature Documentary

OVERLAND

– Best Film FFF UNICEF

DEAR CHILD

– Best Film “Emilia-Romagna Filmmakers”

SAN DONATO BEACH

– Best Short Film WORLD

L’ITALIA CHIAMÒ

– Best Short Film USA

THE OBITUARY OF JASPER JAMES

– Best Director in a Feature Film

LEGACY OF LIES

– Best Director in a Short Film

TAL COHEN (7PM)

– Best Lead Actor in a Feature Film

ELIJA NELSON (THE UNHEALER)

– Best Lead Actor in a Short Film

ALESSANDRO HABER (27 MARZO 2020)- Best Lead Actress in a Feature Film

KYLA CARLSON (THE UNHEALER)

– Best Lead Actress in a Short Film

CHEONGME LEE (JUICY GIRL)

loading...