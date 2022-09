Ferrara Film Festival 2022 – Annabelle Belmondo al FFF: “Ferrara bellissima e ricca di storia”

Condividi

Ferrara, 10 settembre 2022 – Dopo il taglio del nastro nella serata di venerdì 9 settembre, con la consegna del Dragone d’Oro alla Carriera a Danny Glover, prosegue la settima edizione del Ferrara Film Festival.

Tra proiezioni, eventi e ospiti, i riflettori della seconda giornata sono stati tutti per l’attrice e modella Annabelle Belmondo, nipote di Jean-Paul Belmondo, icona del cinema francese, intervistata nella Studios Lounge.

“Non è la prima volta che vengo in Italia – ha esordito – ma a Ferrara, sì. Non avevo idea di come fosse questa città. Ieri sera (venerdì 9) era piena di luci e ragazzi giovani che si divertivano e devo dire che è stato molto bello vedere questa atmosfera viva, soprattutto dopo i due anni di pandemia. Ferrara è una città ricca di storia e bellissima e la vista che ho sul castello dal mio albergo è davvero mozzafiato”.

Belmondo è arrivata in città per la premiere mondiale del film “Down Chorus” (Svizzera/Italia, 80’, 2022) del regista Alessio Pizzicanella, di cui è protagonista.

RETTIFICA PER GIORNALISTI E FOTOGRAFI: a causa di necessità organizzative, il punto stampa con Eleonora Giovanardi e Lodovico Guenzi di domani, domenica 11 settembre, si terrà sempre all’hotel Torre della Vittoria (corso Porta Reno, 17) ma alle 17, invece che alle 16, come inizialmente comunicato.

