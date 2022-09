Ferrara Film Festival 2022 – Al FFF arriva Miriana Trevisan

Condividi

Ferrara, 13 settembre 2022 – Al Ferrara Film Festival arriva Miriana Trevisan. La showgirl sarà in città domani, mercoledì 14 settembre, quando alle 17 incontrerà il pubblico a palazzo Crema, in via Cairoli 13.

L’appuntamento s’inserisce all’interno del panel Cinema e Tv, che saranno i due temi attorno a cui ruoterà l’incontro con l’ospite.

Insieme al direttore del festival Maximilian Law e all’attrice Antonella Salvucci, infatti, Trevisan parlerà di cinema e televisione, raccontando la propria esperienza professionale, tra film e programmi come Striscia La Notizia, La Corrida, Pressing, La Ruota della Fortuna e l’ultima partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip 2021.

Nel mentre resta visitabile la mostra Attori e attrici sui set cinematografici del territorio ferrarese a cura del critico cinematografico Paolo Micalizzi, presso il Cinepark Apollo di piazza Carbone 35, a Ferrara.