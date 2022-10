Ferrara Film Festival 2022, 11mila presenze in undici giorni per la settima edizione della manifestazione

Condividi

Si è da poco conclusa la settima edizione del Ferrara Film Festival, manifestazione cinematografica che, stando ai numeri, rafforza il suo trend di crescita, come confermato dalle parole del direttore del festival, Maximilian Law.

“Quest’anno abbiamo ampliato i nostri sforzi e siamo orgogliosi dei risultati che abbiamo raggiunto. Nel corso degli undici giorni di festival abbiamo organizzato 46 eventi, all’interno di 7 differenti location, contando 4.150 accreditati tra giornalisti e addetti ai lavori, tra cui 40 delegazioni dei film in concorso, segnando un +50% rispetto al 2021. Partecipanti che sono arrivati da 13 Paesi differenti (principalmente Italia, Usa, Regno Unito, Spagna, Irlanda, Canada e Cina). La stima totale delle presenze ha toccato quota 11.000”.

“Non dimentichiamo, inoltre, l’ospitalità – ha precisato Maximilian Law -: nelle 12 strutture alberghiere di Ferrara, partner del Ferrara Film Festival, la percentuale di visitatori e ospiti stranieri è stata del 35% sul totale. La media della permanenza a Ferrara è stata di tre notti per gli ospiti internazionali e 1,5 notti per gli ospiti italiani. E poi la comunicazione: le nostre campagne hanno raggiunto i 6 milioni di persone tra stampa, web e social media engagement, il miglior dato di sempre nella storia del festival. Mi preme segnalare in particolare i 3,1 milioni di utenti raggiunti sulle piattaforme Facebook e Instagram, in soli 28 giorni – dal 23 agosto al 19 settembre 2022 – e le 144.000 visite sul sito web negli stessi giorni”.

Parole positive sono giunte anche da Daniele Taddei, Ceo degli Studios, per la prima volta partner del festival: “Si tratta di un’importante collaborazione avviata con i nostri stabilimenti cinematografici e multimediali di Roma. È con grande piacere che abbiamo deciso di diventare partner di una rassegna importante come il Ferrara Film Festival e siamo ben contenti dei risultati ottenuti. Un ringraziamento sentito va a tutta la squadra del FFF, molto giovane ma al contempo preparata ed appassionata, oltre che all’amministrazione comunale di Ferrara sempre attenta e disponibile. In questo clima di grande disponibilità verso le istanze del mondo del cine audiovisivo da parte di tutti gli stakeholder, istituzionali e privati, coinvolti abbiamo deciso di metterci in gioco per intensificare ulteriormente la nostra collaborazione e rendere la splendida Ferrara sempre più una grande città del cinema”.

A tal proposito, l’organizzazione è già al lavoro per la prossima edizione – l’ottava – della manifestazione, che si terrà dal 16 al 23 settembre 2023.