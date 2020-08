Ferragosto tra enogastronomia e cene in riva al mare nei Delphina Hotels & Resorts

Condividi

Otto hotel nel nord della Sardegna, un unico comune denominatore: l’offerta food di alto livello che recupera le grandi tradizioni gastronomiche sarde e ne fa uno spettacolo anche nel giorno più atteso dell’estate

Pasta fresca fatta a mano ogni giorno, pescato del giorno e prelibate carni galluresi, frutta e verdura dei produttori locali e, ad accompagnare il tutto, il Vermentino di Gallura DOCG: si ritrova il meglio dell’enogastronomia sarda nel mondo degli hotel e resort Delphina (https://www.delphina.it). Il gruppo alberghiero sardo – con tre 5 stelle, quattro hotel 4S e 4 stelle e un esclusivo residence, tutti lungo la costa del Nord Sardegna, tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara – si prepara ai festeggiamenti del 15 agosto circondati dall’irresistibile scenario del mare della Sardegna. Qui le specialità non sono solo da gustare, ma da assaporare con tutti i sensi: merito delle splendide cucine a vista, dei deliziosi Brunch Mediterranei preparati al momento dagli chef, delle ricette tradizionali e, naturalmente, delle terrazze panoramiche dei diversi ristoranti.

Il ristorante a pelo d’acqua dell’Hotel Capo d’Orso

Una cena pied dans l’eau, ammirando uno dei panorami più spettacolari di tutta la Sardegna: è l’Ile Flottante dell’Hotel Capo d’Orso (www.hotelcapodorso.com) a Palau, ristorante “a pelo d’acqua” collocato su una piattaforma protesa sul mare turchese della baia di Cala Capra. Di fronte il mare unico dell’Arcipelago di La Maddalena, in tavola pesce freschissimo e piatti della tradizione per questo angolo gourmet che va ad affiancare gli altri ristoranti dell’albergo – Il Paguro e Gli Olivastri – entrambi collocati su scenografiche terrazze. Ma in questo “5 stelle” del gruppo Delphina le coccole per gli ospiti incominciano fin dal mattino, quando la colazione – servita naturalmente all’aperto, all’ombra di profumati ginepri e olivastri – viene accompagnata dalle note di un’arpa.

Dalla cucina vegana a quella tipica gallurese

Sconfinata, ma sempre curatissima, anche l’offerta food del Resort Valle dell’Erica (www.hotelvalledellerica.com), l’altro 5 stelle della collezione eletto Miglior Green Resort d’Europa 2019 ai World Travel Awards, incastonato in un magnifico tratto di costa a soli dieci minuti di auto da Santa Teresa Gallura. Tra le proposte più apprezzate, il Ristorante “Li Zini” per cene romantiche da gustare a piedi nudi sulla sabbia o l’angolo a base di specialità vegetariane e vegane proposte al ristorante Les Bouches. Un’ulteriore aggiunta ad una proposta culinaria già ricchissima, che propone piatti e piccole porzioni preparate al momento nella cucina a vista, con una scelta che spazia dal pesce crudo di tradizione mediterranea ai primi piatti di pasta fresca saltati al momento. E per chi vuole invece una full immersion nei sapori galluresi c’è il ristorante “Li Ciusoni” (dal nome dei tipici gnocchetti): in menù antipasti caldi preparati sulla griglia o nel forno a legna, salumi della zona rurale, verdure sott’olio alla maniera tradizionale, e poi naturalmente le paste fresche dell’esperta massaia Chicca, l’immancabile maialino da latte e i saporiti formaggi locali, accompagnati da un buon calice di Vino Cannonau. Per non sbagliare, basta scegliere la Riserva del Presidente, frutto di una lunga ricerca sul territorio per offrire agli ospiti degli hotel e resort i migliori vini dell’isola, imbottigliati appositamente per Delphina con un’etichetta esclusiva. Parte della Selezione Delphina (www.selezionedelphina.com), può essere acquistata e portata a casa come l’olio extravergine di oliva, spezie, marmellate, bottarga, tisane biologiche, mirto, tutti prodotti in Sardegna.

La cucina a 5 stelle dell’Hotel Marinedda

Unico hotel 5 stelle lungo il tratto di costa tra Alghero e Santa Teresa Gallura, l’Hotel Marinedda (www.hotelmarinedda.com) di Isola Rossa è noto per la grande attenzione all’offerta gastronomica articolata in quattro ristoranti, ognuno con una propria personalità. Per gli ospiti che cercano la varietà, perfetto il ristorante Petra Ruja con la sua cucina “espressa” e il buffet freschissimo con proposte anche per chi mangia “senza glutine”. Servizio al tavolo e menù à la carte per il Punta Canneddi, mentre per le coppie in cerca di romanticismo (e di una vista strepitosa) c’è la terrazza del ristorante Tramonto. Completano il mondo gourmet del Marinedda il ristorante la pizzeria Basaricò per serate informali trascorse davanti a pizze fragranti preparate con farine attentamente selezionate e impasti lievitati naturalmente.

