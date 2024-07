Ferragni sparisce dai social dopo il ricovero di Fedez, i rumors sui motivi

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' da cinque giorni che Chiara Ferragni non si palesa sul suo account Instagram. L’ultimo post dell’influencer è infatti di 5 giorni fa, e consisteva in alcune foto in cui appariva insieme al cane Paloma, il golden retriever di famiglia, che festeggiava un anno di vita. Cinque giorni: poco per una persona qualunque, un'eternità per l'influencer e regina dei social, abituata ad essere compulsivamente presente più volte al giorno e tornata, proprio recentemente, a postare molti contenuti relativi alla sua vita quotidiana. Sarà un caso, ma questo allontanamento momentaneo dal web dell'imprenditrice digitale è coinciso con il ricovero dell'ex marito Fedez per un'emorragia interna. Inizialmente poteva sembrare una forma di rispetto per ciò che stava accadendo al rapper, ma adesso cominciano a rincorrersi le voci sui possibili motivi di questo anomalo e prolungato silenzio. Sui siti di gossip si sussurra di un litigio fra i due avvenuto mentre Fedez era ancora in ospedale, nel quale lui avrebbe rinfacciato all'ex moglie di non essere andata a trovarlo durante la degenza. Voci senza alcun appiglio concreto, s'intende, ma che aumentano l'apprensione dei fan, soprattutto di quelli che vorrebbero vederli di nuovo insieme o comunque riappacificati. Nel frattempo, Fedez è invece tornato 'operativo' dopo il ricovero, andando qualche giorno sul lago di Como -dove possiede una casa- con i figli, Leone e Vittoria, e poi in Sardegna, dove si trova da ieri. Non resta che attendere. La soap 'Ferragnez' non è di certo finita qua. —[email protected] (Web Info)

