“L’ebrezza della popolarità: la Ferragni specula sui sentimenti della gente (pandori per beneficenza), la Lucarelli inquisisce le debolezze delle persone normali (la povera ristoratrice del lodigiano). Sotto i riflettori si smarrisce il senso del limite e il rispetto per gli altri. Ci si spoglia di ogni umanità.” Augusto Minzolini, giornalista

Questo modo di fare onnisciente ed onnipotente, disumanizzante, ha provocato una rottura tra la realtà e i valori universali che sono alla base della società.

“Non era bastata la lezione del ragazzino mutilato dallo squalo esposto al massacro sui social, si continuano a devastare persone qualunque per qualche goffaggine scema nella comunicazione e lo fa una che di questo tipo di attacchi senza pietà si nutre, monetizzando al massimo la visibilità ottenuta dal sistema di cui denuncia i meccanismi di ricerca di visibilità. Lei ottiene dalla visibilità contratti nel servizio pubblico per sé e per il fidanzato ben attaccato alla scia, sono professionisti, sanno come si fa. I goffi invece la visibilità la cercano goffamente e finiscono travolti dallo tsunami di odio sollevato dai due, ma stavolta c’è scappato il morto. Senza pietà ‘sti selvaggi veri, pochi minuti dopo la notizia della morte della povera signora che hanno esposto al massacro, su Instagram scrivono che la suicida aveva altri problemi. Bisogna davvero essere disumani per non avvertire il minimo rimorso. E questa disumanità immediatamente autoassolutoria che pure davanti al cadavere di una donna suicida non capisce di aver sbagliato, pretende un grido: era solo un cazzo di post inutile nell’oceano del web, davvero per un pugno di like vale la pena devastare la vita di persone comuni? Per i selvaggi dei social questa storia sia l’inizio della fine.”

Mario Adinolfi, giornalista e scrittore, già parlamentare della Repubblica

E varrà il giorno, forse non troppo lontano, che ai selvaggi del web capiterà lo stesso. Verranno messi alla gogna, senza possibilità di redenzione.