Fermi a parlare in auto di notte, ma è spaccio di droga, arrestato pusher salernitano

Gli Agenti della Polizia di Stato, durante i controlli in strada nelle ore notturne, hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio un giovane salernitano.

I poliziotti della sezione Volanti, nella notte appena trascorsa, hanno notato, nella zona di Pastena e Sant’Eustachio, un’autovettura a due posti, ferma, con due persone a bordo, intente a parlare con un terzo giovane, a piedi, che stazionava nelle immediate vicinanze.

Insospettiti, gli Agenti hanno proceduto ad un controllo anche se il conducente affermava di trovarsi in quel luogo esclusivamente per discutere con la propria fidanzata, passeggera del veicolo, invece i poliziotti hanno rinvenuto indosso al conducente numerose dosi di droga.

In particolare, i poliziotti hanno trovato G.S., salernitano del 1994, in possesso di 22 involucri di cocaina nonché la somma di 415 euro suddivisa in banconote di vario taglio ed un telefono cellulare occultati nelle scarpe.

Inoltre, gli Agenti della Polizia hanno effettuato una perquisizione domiciliare ed, all’interno dell’armadio nella camera da letto, hanno rinvenuto una somma di 600 euro, mentre in un vano dispensa, ricavato nel muro della cucina, era nascosto un bilancino di precisione, che è stato trovato e sequestrato.

I poliziotti hanno quindi arrestato lo spacciatore e lo hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha ordinato la traduzione agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.