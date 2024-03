1 minuto di lettura

“Fermate Macron, finché si è ancora in tempo! I suoi entusiasmi bellicisti potranno avere solo conseguenze nefaste. Nella peggiore delle ipotesi, esse potrebbero scatenare una guerra dalle conseguenze imprevedibili, nella migliore, potrebbero dividere i Paesi dell’UE in maniera irreversibile. Per fortuna il nostro Governo si è in sostanza dissociato dalle irresponsabili dichiarazioni dei tre omuncoli (Macron, Scholtz e e Tusk) che hanno voluto ostentare i loro (flaccidi) muscoli. Ma dove credono di andare senza gli Usa? E negli Usa si respira già aria del “pacifista” Trump, Finalmente anche il presidente Mattarella sembra aver capito che la situazione è seria e non bisogna lasciarla in mano agli apprendisti stregoni del nord. E per fortuna le decisioni in ambito UE e NATO si prendono all’unanimità!” Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

Macron proprio a Marzo di due anni fa esclamò: “Francia sia pronta ad una guerra di alta intensità”

Dunque, c’è poco di cui stupirsi. Forse, sarebbe stato più opportuno prendere già le dovute distanze… Ma non è mai troppo tardi.

“I nostri militari sono portatori di pace, noi non siamo in guerra con la Russia”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Bruno Vespa a Verona.

“Io credo che la Nato non debba entrare in Ucraina – ha aggiunto – I singoli Paesi? Mi auguro che non accada. Truppe a Kiev? L’Italia non ci pensa nemmeno. Si rischia una guerra mondiale”.

Certo che non siamo in guerra con la Russia, ma abbiamo fomentato gli animi con l’invio di armi all’Ucraina. Gli italiani non hanno mai accettato questa risposta “isterica” dell’Europa all’invasione di Putin in Ucraina.

Il ministro della Difesa, Guido Corsetto “Evitare dichiarazioni come quelle di Macron.”

Cerchiamo di evitare anche i continui salamelecchi a Zelensky, bastano gli aiuti.

