Ferite da fulmine in spiaggia ad Alba Adriatica: cosa fare al mare per proteggersi

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Un pericolo in montagna, ma anche al mare o in piscina: proprio come è accaduto sabato 3 agosto ad Alba Adriatica, dove tre bagnanti sono state colpite e ferite, il fulmine può rappresentare un serio rischio anche in spiaggia. Per questo il Dipartimento della Protezione civile elenca una serie di consigli e comportamenti da adottare in questi casi. I fulmini, peraltro, ricorda la Protezione civile sul suo sito web, possono colpire ad alcuni chilometri di distanza dal centro del temporale, quindi, bisogna allontanarsi dalla spiaggia anche se non ci sono nuvole sulla testa, ma si vedono o sentono temporali, lampi o tuoni nelle vicinanze. Il Dipartimento della Protezione civile consiglia di allontanarsi subito dal mare e dalla spiaggia e di evitare ogni contatto o vicinanza all'acqua, dove la dispersione della scarica può fare danni anche per folgorazione indiretta. Bisogna liberarsi di ombrelli, ombrelloni, canne da pesca e qualsiasi altro oggetto appuntito di medie o grandi dimensioni e, sottolinea la Protezione civile, cercare subito riparo in un edificio in muratura. Dopo aver sentito l'ultimo tuono, la raccomandazione è di aspettare almeno 30 minuti prima di tornare all'aperto.

Che cosa si rischia se ti colpisce un fulmine



Quali sono i luoghi più pericolosi per i fulmini

—[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.