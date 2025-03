Fenomeno Pogacar, cade e poi vince per la terza volta la ‘Strade Bianche’

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nonostante una caduta a circa 50 km dal traguardo di Siena Tadej Pogacar vince la 19esima edizione della Strade Bianche. Lo sloveno del team Uae Emirates si impone in solitaria trionfando per la terza volta in carriera (dopo le vittorie del 2022 e 2024) ed eguagliando i successi dello svizzero Fabian Cancellara. L'azione decisiva arriva a 15 km dal traguardo, quando Pogacar in salita sul Colle Pinzuto stacca il compagno di fuga, l'inglese del Q36.5 Pro Cycling team, Tom Pidcock, giunto secondo al traguardo a 1'23". Terzo posto per il belga Tim Wellens, compagno di squadra di Pogacar, staccato di oltre due minuti. —[email protected] (Web Info)

