Fenomeno baby-gang: 14 minorenni denunciati

La Polizia di Stato di Caserta ha deferito in stato di libertà 14 minori resisi responsabili, in concorso tra loro, dei reati di minacce e lesioni aggravate ai danni di due coetanei.

Nello specifico, nella serata del decorso 20 febbraio in Capodrise un gruppo di ragazzi attiravano all’esterno di una pizzeria, sita in quella via Dante un giovane, il quale, a seguito di un diverbio intercorso con alcuni di loro, veniva violentemente malmenato.

Nella stessa serata sempre in Capodrise, nei pressi della Chiesa di S. Andrea, il gruppo aggrediva con veemenza una ragazza, accusata dagli stessi di aver ripreso con il proprio telefonino l’episodio delittuoso avvenuto poco prima in quella via Dante.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Marcianise intraprendevano immediatamente una serrata attività investigativa e, grazie anche alle immagini riprese dal circuito di videosorveglianza comunale, riuscivano ad individuare gli autori delle cennate azioni criminose e segnalarli alle competenti Autorità.

Inoltre, nei confronti degli stessi veniva avviata la procedura amministrativa per l’adozione del provvedimento del “Daspo Urbano”.