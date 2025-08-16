Femminicidio – Intervista con Rosaria Aliberti, giovane laureanda e candidata al Consiglio Regionale della Campania

3 minuto di lettura

Condividi

“Serve coraggio, ma anche una rete che non lasci sole le donne”

In un momento storico in cui il tema della violenza sulle donne è sempre più urgente e drammaticamente attuale, abbiamo voluto ascoltare la voce di Rosaria Aliberti, giovane laureanda e candidata al Consiglio Regionale della Campania. Il suo sguardo lucido e sensibile ci aiuta a riflettere sul ruolo delle nuove generazioni nella lotta contro il femminicidio e la violenza di genere. Le abbiamo rivolto alcune domande per comprendere il suo punto di vista, tra esperienza personale, consapevolezza sociale e desiderio di cambiamento.

Perché è importante parlare di femminicidio e violenza sulle donne, anche tra i giovani?

“Parlarne è fondamentale, soprattutto tra i giovani, perché il silenzio è uno dei principali alleati della violenza. È proprio nelle scuole, nelle famiglie, nei luoghi che formano le coscienze che dobbiamo costruire una nuova cultura del rispetto e della parità.

Se vogliamo davvero cambiare le cose, dobbiamo dare ai ragazzi e alle ragazze gli strumenti per riconoscere i segnali, per comprendere i meccanismi della violenza, per sviluppare empatia, responsabilità, senso civico. Non possiamo più permetterci di trattare questo tema come qualcosa di “lontano”. La violenza può colpire ovunque e chiunque: parlarne è il primo passo per prevenirla.”

Hai mai percepito, direttamente o indirettamente, episodi di discriminazione o violenza di genere?

“Sì, purtroppo. A volte in modo evidente, a volte in modo sottile, quasi invisibile. La discriminazione di genere è ancora radicata nella nostra società: la si ritrova in certi commenti, in certe aspettative, nel modo in cui viene giudicata una donna che prende parola, che si espone, che vuole decidere per sé.

Ma l’aspetto più doloroso resta quello che si coglie nei racconti – spesso sussurrati – di chi ha vissuto o sta vivendo relazioni violente, tossiche, distruttive. E troppo spesso queste donne sono sole. Ecco perché è fondamentale creare presidi di ascolto, accoglienza e sostegno.”

Cosa pensi manchi nella società per contrastare davvero questo fenomeno?

“Manca una rete concreta, capillare, che metta davvero al centro la donna e il suo diritto a essere libera e protetta. Le risposte arrivano spesso tardi, quando il danno è già stato fatto. È fondamentale intervenire prima, nei territori più fragili, là dove la violenza si intreccia con la solitudine, la povertà educativa, l’abbandono.

Nel mio percorso ho avuto modo di vedere da vicino quanto possano fare gli sportelli di ascolto per le famiglie e per le donne vittime di violenza, o quanto siano importanti le case di accoglienza nei quartieri difficili, magari nate in spazi recuperati alla criminalità. Quando le istituzioni si radicano nel territorio, quando i luoghi del degrado diventano presìdi di dignità, allora il cambiamento è possibile. Bisogna continuare su questa strada, con coraggio e continuità.”

Qual è, secondo te, il ruolo dell’educazione nel prevenire la violenza di genere

“L’educazione è la chiave. Senza un profondo cambiamento culturale, ogni misura sarà sempre insufficiente. Bisogna educare al rispetto, all’affettività, alla parità sin dai primi anni di scuola. E non solo tra i banchi: anche le famiglie, le associazioni, i media devono fare la loro parte.

È attraverso l’educazione che possiamo scardinare gli stereotipi, che possiamo insegnare che amare non significa controllare, che il consenso non è un dettaglio, che la libertà dell’altro è sacra.

Una società che educa è una società che previene.”

Che messaggio vorresti lanciare alle donne che vivono situazioni di violenza?

“Il messaggio più forte che posso dare è questo: non siete sole. Anche se in certi momenti sembra impossibile, anche se la paura o la vergogna sembrano bloccarvi, c’è sempre una via d’uscita.

Ci sono persone, strutture, istituzioni e associazioni pronte ad ascoltarvi e ad accompagnarvi. Denunciare è un atto di coraggio, ma non dovrebbe mai essere un atto solitario.

La responsabilità è anche nostra, delle istituzioni e della politica: dobbiamo creare le condizioni affinché ogni donna si senta protetta, creduta, sostenuta.

Abbiamo bisogno di una società che non giudica, ma che tende la mano. E io voglio essere parte attiva di quella società.”

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.