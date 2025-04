Femminicidi, strage inarrestabile: con Sara e Ilaria 19 donne uccise da inizio anno

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Entrambe erano studentesse universitarie e avevano 22 anni. Entrambe sono state uccise a coltellate. Ilaria Sula e Sara Campanella sono tragicamente solo le ultime due vittime di femminicidio. Giovanissime vite, stroncate da ex fidanzati.

Dall'inizio dell'anno sono 19 le donne uccise: se ne conta una ogni cinque giorni. Secondo i dati pubblicati dal Servizio di Analisi criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, dal 1 gennaio al 31 marzo sono 17 le donne uccise, 14 sono state uccise in ambito familiare o affettivo, dieci dal partner o dall'ex partner. E anche se il dato registrato fa segnare un calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (nei primi tre mesi del 2024 erano state 26 le donne uccise) i femminicidi di Sara e Ilaria, al di là del dato statistico, riportano all'attenzione dell'opinione pubblica quella che sembra un'inarrestabile strage. Fanno tornare la memoria indietro fino alla tragica fine di Giulia Cecchettin. Nel 2024 sono state 113 le donne uccise, in calo sia rispetto al 2023 con 120 vittime che al 2022 con 130. —[email protected] (Web Info)

