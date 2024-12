Felipe Bergoglio, pronipote del Papa ora gioca nella Castiglionese

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Giocherà come difensore nella U.S. Castiglionese 1919, squadra aretina che milita in Eccellenza Toscana, il giovane pronipote argentino di papa Francesco. Si chiama Felipe Bergoglio ed è nato nel 2004 in Argentina. Felipe sviluppa le sue doti calcistiche nel settore giovanile del Club Social y Deportivo Lasallano (Argentina), fino alla prima squadra. Con la prima squadra argetina resta per l'intera stagione 2022 e per metà della successiva. Per Felipe poi, il trasferimento in Italia, dove firma con il S.S. Misano in promozione. All'inizio del campionato in corso si sposta al Trestina in Serie D, prima di firmare adesso con la Castiglionese "per dare man forte al progetto viola". E' di oggi l'anuncio della U.S. Castiglionese 1919. "Benvenuto tra noi Felipe", scrive la società sul suo profilo Facebook. —[email protected] (Web Info)

