Felice compleanno dalle Azzurre di tutta Italia al nostro Segretario nazionale, Antonio Tajani

Roma, 04 Luglio – In occasione del compleanno del nostro Segretario nazionale, On. Antonio Tajani, le donne di Azzurro Donna da ogni parte d’Italia si uniscono in un caloroso augurio, riconoscendo nel Presidente una guida equilibrata, un convinto europeista e un alleato autentico dell’impegno femminile in politica e nella società.

“Il Presidente Tajani rappresenta per noi un esempio di serietà, competenza e rispetto per le istituzioni – dichiara Anna Tortora, referente cittadina di Azzurro Donna -. È grazie alla sua visione inclusiva e alla sua attenzione verso i territori se oggi tante donne si sentono protagoniste attive del progetto politico di Forza Italia. A lui va il nostro grazie e l’augurio più sincero di buon compleanno.”

Azzurro Donna rinnova così la propria vicinanza e il proprio entusiasmo nel continuare, con determinazione e spirito costruttivo, il cammino al fianco del nostro Segretario nazionale, per un’Italia fondata su valori di libertà, merito, solidarietà e partecipazione.

Buon compleanno, Presidente Tajani!

