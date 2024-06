Fedez sbarca su OnlyFans, live oggi alle 14 sul suo profilo Instagram

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Gli indizi c’erano tutti: al release party di 'Sexy Shop' tantissime OnlyFanser, qualche 'spoilerata' in programmi radiofonici, Silvio, il nuovo cane di Fedez, con la bandana OnlyFans, e ieri una storia di Fedez sul profilo Instagram con una maglietta in cui il brand della piattaforma era ben visibile. Fedez conferma ufficialmente l’avvio di una nuova collaborazione con OnlyFans, uno dei primi artisti in Italia a utilizzare la piattaforma per promuovere il lancio di un brano musicale, e dà appuntamento alle 14 di oggi sul suo profilo Instagram per scoprire tutti i dettagli. Seguendo, infatti, le orme di molti artisti internazionali, Fedez utilizzerà la piattaforma per offrire ai fan uno sguardo esclusivo sul backstage del video di 'Sexy Shop', sul processo creativo della sua musica e non solo, ovviamente! Questa iniziativa mira a creare un legame ancora più forte e diretto con il pubblico offrendo contenuti inediti e divertenti. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie ! Paypal : [email protected]

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.