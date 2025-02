Fedez, la consegna (confusa) del Tapiro d’oro ad Angelica Montini – video

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Non si placa il gossip attorno ad Angelica Montini, la presunta amante di Fedez. Valerio Staffelli, inviato di 'Striscia la Notizia' le ha consegnato il Tapiro d'oro: "Abbiamo capito che la canzone di Fedez non l'aveva data alla Chiara Ferragni, ma l'aveva data a lei", dice l'inviato. Il filmato andrà in onda domani sera, giovedì 6 febbraio, su Canale 5 alle ore 20:35. Angelica Montini – la donna che Fabrizio Corona ha ritratto come il "vero amore di Fedez" e come la presunta amante del rapper durante il matrimonio con Chiara Ferragni – nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 febbraio, è stata raggiunta da Valerio Staffelli in centro a Milano. Nel filmato della consegna, pubblicato in anteprima sul profilo ufficiale del tg satirico di Canale 5, Angelica sembra si sia rifiutata di ricevere il Tapiro d'oro. Mentre viene rincorsa da Staffelli, infatti, Angelica si allontana a passo svelto rifiutando di essere ripresa: "No, no, no", dice. —[email protected] (Web Info)

