Federico Cinà, chi è il possibile avversario di Sinner a Roma

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Federico Cinà potrebbe affrontare Jannik Sinner al secondo turno degli Internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo tornerà in campo a Roma dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol e sulla sua strada potrebbe trovare subito un derby azzurro. Per guadagnarsi la sfida contro Sinner però Cinà dovrà prima superare Mariano Navone nel primo turno. Ma chi è Cinà?



Federico Cinà nasce a Palermo il 30 marzo del 2007. Figlio dello storico allenatore di Roberta Vinci, Francesco Cinà, e dell'ex giocatrice professionista Susanna Attili, Federico ha cominciato a giocare a tennis fin da giovanissimo e negli ultimi due anni ha iniziato una scalata che si sta trasformando rapidamente in ascesa. Nel 2023 è arrivato alle semifinali dello US Open Juniores e agli ottavi di finale del Roland Garros e di Wimbledon. Ma gli Slam giovanili hanno rappresentato solo l'inizio. Cinà ha continuato a crescere di prestazioni e trovare continuità di risultati, con il 2024 che, come per tutto il tennis italiano, è stato l'anno del definitivo salto di qualità. Il giovane azzurro ha vinto infatti i suoi primi due trofei Ift, prima a Buzau, in Romania, e poi, domenica scorsa, a Sharm El Sheikh. Lo scorso novembre invece sono arrivate le prime vittorie a livello Challenger, dove si è spinto fino ai quarti di finale nel torneo di Matsuyama, in Giappone. Cinà oggi si trova alla posizione numero 323 del ranking Atp, e per partecipare agli Internazionali ha ottenuto una wild card proprio come era successo al Masters 1000 di Miami, torneo che ha segnato il suo esordio nel tennis dei grandi. In Florida Federico riuscì a superare il primo turno battendo l'argentino Francisco Comesana, prima di essere eliminato dal bulgaro Grigor Dimitrov, ora la speranza è di fare lo stesso con un altro argentino, Mariano Navone, per regalarsi la sfida al numero uno. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.