Federer, gran ritorno in vista? “Il tennis mi manca”

Roger Federer di nuovo in campo? Forse. Il fuoriclasse svizzero (ritirato nel 2022) ha lanciato la provocazione di un ritorno al tennis a 44 anni. “Onestamente mi piacerebbe tornare a giocare a tennis. Metterei in pausa il golf per un periodo, ho giocato abbastanza. Mi piacerebbe ricominciare a giocare due o tre volte alla settimana e magari tornare su un campo per un’esibizione” ha detto Federer in un'intervista rilasciata pochi giorni fa ai britannici di Tnt Sports. “Non ho ancora programmi – ha aggiunto lo svizzero, vincitore di 20 Slam in carriera – ma so che la parte dell’allenamento mi manca un po’, per tanto tempo non ho giocato dopo il ritiro. Il mio corpo aveva bisogno di una piccola pausa, così la mia mente. Ho giocato un po’ con i miei figli, ma mi piacerebbe tornare ad allenarmi anche per me stesso”. L'ultima immagine del campione elvetico in campo risale alla Laver Cup con Rafa Nadal, l'avversario di una vita, e gli altri giocatori che si ritrovarono a Londra per l'occasione. Potrebbe non essere ultima. —[email protected] (Web Info)

