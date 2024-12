Fausto Lamparelli è il nuovo Questore di Firenze

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Fausto Lamparelli è stato nominato Questore della provincia di Firenze: lascerà Perugia per assumere il suo nuovo incarico da lunedì 16 dicembre. Il dottor Fausto Lamparelli, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, nato a Benevento, 60 anni, coniugato con un figlio, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli- Federico II e la Laurea specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università degli studi di Catania. Vincitore del concorso pubblico, nel 1990 ha svolto a Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia, il corso di formazione previsto per i Commissari della Polizia di Stato e, nel 1991, quale prima sede di servizio è stato assegnato alla Questura di Bologna prima con l’incarico di funzionario addetto all’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico e poi, trasferito alla Squadra mobile, ha diretto la sezione operativa “Rapine e Omicidi” e la sezione “Antidroga”. Dal 1999 al 2017 ha diretto le Squadre Mobili di Ascoli Piceno, Latina, Bari, Genova e Napoli conseguendo numerosi successi nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso e comune. Nel 2017, promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato, ha assunto a Roma l’incarico di Direttore del Servizio Didattica della Scuola Superiore di Polizia dedicandosi alla formazione e all’aggiornamento dei Funzionari e Dirigenti della Polizia di Stato. Nel 2018, presso la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato a Roma, Lamparelli ha assunto l’incarico di Direttore del Servizio Polizia Scientifica, responsabile a livello nazionale delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato dedite alle indagini di natura forense a supporto delle investigazioni. Nel 2019 ha assunto l’incarico di Direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, responsabile a livello nazionale del coordinamento delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato dedite al contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso, comune e del contrasto ai delitti di grave allarme sociale, collaborando per le indagini di carattere transnazionale con i reparti investigativi di numerosi Stati. Nell’ottobre del 2023 ha assunto l’incarico di Questore della Provincia di Perugia. Docente di “Tecniche investigative e analisi criminale” all’Università degli Studi di Napoli- Federico II- Master di II Livello in Criminologia e Diritto Penale. Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana. Docente di “Strumenti e Tecniche investigative per la lotta alle mafie” all’Università degli Studi di Palermo, Pisa e Torino- Master di II Livello APC- Analisi, Prevenzione e Contrasto della criminalità organizzata e della corruzione. Lamparelli ha svolto numerosi incarichi di docenza in diversi Istituti di Formazione della Polizia di Stato sull’intero territorio nazionale, alla Scuola Superiore di Polizia a Roma, all’Istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno (RM), alla Scuola Internazionale di Alta Formazione per la Prevenzione e Contrasto al crimine organizzato di Caserta e alla Scuola Superiore della Magistratura. Dal 16 dicembre 2024 assumerà l’incarico di Questore della Provincia di Firenze. —[email protected] (Web Info)

