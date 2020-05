Fase2. Zinzi: “Non esiste solo il Calcio Napoli, dare il giusto peso anche alle società sportive dilettantistiche”

Condividi

Dare il giusto valore a tutti gli sport, indipendentemente dal livello praticato. E’ la richiesta del consigliere regionale Gianpiero Zinzi che con una nota richiama l’attenzione del Presidente Vincenzo De Luca sulle attività non agonistiche praticate in impianti pubblici. Nella missiva si ricorda come in vista della Fase2 occorra pensare alla ripartenza di tutti gli sport e prevedere misure per le Società Sportive come le ASD e SSD. Nello specifico: l’esenzione dal pagamento dei canoni di locazione/concessione degli impianti sportivi pubblici, o di porzioni di essi, fino al 31 dicembre 2020; nel caso poi di impianti di proprietà comunale o provinciale, per i quali l’Ente non abbia già provveduto ad eliminare l’imposta contributiva, la previsione di un rimborso diretto al Gestore, comprensivo delle coperture assicurative per il locatario fino alla fine del 2020.

“Non esiste solo la Società sportiva Napoli ed i suoi calciatori, anzi. C’è un intero mondo – ha dichiarato Zinzi – che lavora e che si occupa della formazione sportiva dei giovani esercitando anche una importante funzione sociale.”