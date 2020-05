Fase2: Schiano (Fdi) ora sostegno vero perché De Luca penalizza commercianti

“Le Istituzioni hanno il dovere di ascoltare le diverse forze politiche e soprattutto le associazioni. La Regione Campania con Vincenzo De Luca è sorda. Insensibile ai problemi veri.

Non è la strada”. Così Michele Schiano di Visconti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

“Sul cibo da asporto – ricorda – abbiamo indicato la direzione giusta ed abbiamo avuto ragione. Abbiamo avuto ragione sulle corse e le attività all’aperto. Lo sceriffo, che si è specializzato in battute ed errori, ci ascolti per non continuare a sbagliare. Faccia poche cose e semplici senza continuare con questa logica delle ordinanze a cavolo”.

“Sta complicando la vita a chi lavora, ogni attività ha bisogno di un commercialista ed un avvocato per provare a capire. Basta. Ormai – sottolinea – è uno ‘sclero’ al giorno.

Bisogna cambiare direzione per parrucchieri, barbieri e centri estetici. Per i fiorai ed i fotografi, più in generale per l’industria dei matrimoni e degli Eventi. E non è un piano da immaginare solo sulle riaperture, serve un piano per azzerare tasse e sostenere i fitti”.

“Adesso, si parta adesso perché Regione e Governo stanno mettendo in ginocchio interi settori” conclude.