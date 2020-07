Fase 3, Nappi (Lega) “Chi deve cambiare lavoro è la Castelli”

“Chi deve cambiare lavoro, se mai ne ha avuto uno, è la viceministra grillina Castelli. Noi invece siamo convinti che i ristoratori, i negozianti, le imprese e i lavoratori che oggi provano a ripartire nonostante gli errori e l’indifferenza di questo governo meritano tutto il nostro rispetto e tutto il nostro sostegno. L’Italia e la Campania devono essere governate da persone serie e competenti, non da saltimbanchi, cabarettisti e mestieranti della politica”.

Così in una nota Severino Nappi della Lega Campania.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!