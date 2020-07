Fase 3, Coppola (Sind. Liveri): a Liveri nuove aree pic nic nel Parco degli Ulivi, promuoviamo convivialità’ sociale

Nuovi spazi di aggregazione post-Covid a Liveri (Na), via libera alle nuove aree pic nic del Parco degli Ulivi, nelle immediate adiacenze del Santuario di Santa Maria a Parete.

A realizzarle ci ha pensato, riutilizzando materiale riciclabile, a partire dal legno, l’amministrazione comunale della cittadina napoletana guidata da Raffaele Coppola.

“Realizziamo un nuovo spazio di aggregazione familiare e sociale, lo facciamo in piena sicurezza rispettando le prescrizioni sul distanziamento, garantendo una costante sorveglianza grazie all’impegno della guardiania del parco che assicurerà il rispetto della normativa anti-Covid”, spiega il primo cittadino liverese Raffaele Coppola.

“Con un impegno di spesa pari a zero, nell’assoluto rispetto e valorizzazione dell’ambiente – aggiunge Coppola –, rilanciamo luoghi di incontro e convivialità sociale e familiare particolarmente utili dopo i lunghi mesi che ci hanno visti costretti in casa”, conclude Coppola.

