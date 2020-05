Fase 2: Partito Liberale Italiano, Regionali data Election day è improponibile

Condividi

“La proposta di votare per le regionali e per le amministrative a metà settembre è improponibile. Non viene garantita la partecipazione democratica. Ma se questo dovesse essere l’orientamento del Parlamento, l’alternativa, come suggerito anche dai Radicali, è l’introduzione immediata di una semplificazione per le modalità di raccolta firme, riducendone significativamente il numero necessario per la presentazione di liste elettorali.”

Questo è il comunicato del Commissario Regionale della Campania, Stefano Maria Cuomo.