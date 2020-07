‘Fase 2’, il Manifesto della Città Metropolitana di Napoli per un turismo sostenibile ai tempi del coronavirus diventa un modello per i Siti UNESCO d’Italia

Condividi

Il Manifesto per il turismo sostenibile ai tempi del coronavirus redatto dalla Città Metropolitana di Napoli diventa nazionale. L’Associazione che raggruppa gli Enti responsabili della gestione dei Siti UNESCO d’Italia lo ha dichiarato una best practice e lo ha indicato come modello da seguire per tutti gli aderenti.

Affrontare la cosiddetta ‘fase 2’ valorizzando gli itinerari culturali in spazi aperti e meno conosciuti sebbene di non minor pregio diventa quindi una linea di indirizzo per tutte le aree insignite del sigillo UNESCO in Italia.

