Fase 2, Beneduce: “Sostegno per artigiani San Gregorio”

“San Gregorio Armeno, la strada napoletana nota in tutto il mondo per ospitare laboratori artigianali di arte presepiale, rischia di fallire senza un sostegno ai pastorai da parte della Regione. Chiediamo al presidente De Luca di accendere i riflettori su questa realtà millenaria, custode di una tradizione che ci rende protagonisti in tutto il mondo”. Lo dichiara la consigliera regionale Flora Beneduce, componente dell’Ufficio di Presidenza dell’assemblea campana.

“Il lockdown, le prescrizioni sul distanziamento sociale e la chiusura al turismo estero hanno messo in ginocchio una delle strade più popolari d’Italia. Non possiamo restare a guardare mentre le nostre radici culturali muoiono”, aggiunge.

“Serve un sostegno a queste famiglie e un incentivo affinché continuino la loro arte e la produzione di statuette artigianali”, spiega. “Siamo al punto di non ritorno, se calano certe serrande a Napoli, non si rialzeranno più. Serve uno sforzo da parte delle istituzioni, un’iniezione di fiducia per questi artigiani, che con le loro opere ci rendono orgogliosi di essere campani”, conclude Beneduce.