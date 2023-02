FarmaConnect, il convegno promosso da Federfarma oggi a Napoli

Condividi

Lunedì 13 Febbraio 2023 alle ore 20:00 presso la sede di Federfarma di Napoli in Via Toledo, 156 sarà presentato FarmaConnect, unico tool per e-commerce farmacia collegato a tutti i gestionali più importanti del settore farmaceutico, ai grossisti e al sito e-commerce.

FarmaConnect è l’innovativo tool sviluppato da Armah eCommerce Agency, azienda specializzata nel settore e-commerce per farmacie.

Nell’ultimo triennio, caratterizzato dall’evento pandemico mondiale, il settore farmaceutico ha registrato un incremento

della produzione nel 2019 di ben 34miliardi (ovvero il + 5,6% rispetto al

passato) in base al report “Indicatori

Farmaceutici commerce nel settore farmaceutico ha visto un aumento del +24,8% nei primi tre mesi del 2022

2020” di Farmindustria. Il picco delle vendite e con un + 7,2% di fatturato.

E’ fondamentale per i titolari di farmacie puntare sempre più sulla vendita online e FarmaConnect agevola questo passaggio permettendo di vendere tutte le linee di prodotto non presenti nella propria farmacia direttamente dal magazzino dei grossisti, tenendo sotto controllo le giacenze e i prezzi e i margini di guadagno. Inoltre, questo tool aiuta a comprendere la strategia di vendita giusta per

massimizzare i guadagni.

FarmaConnect, grazie ad un sistema di algoritmi innovativi, è in grado di sviluppare strategie sui prezzi di vendita di migliaia di articoli analizzando in maniera repentina le mosse dei competitor.

L’evento inizierà alle ore 20:00 presso la sede di Federfarma in via Toledo, 156 -Napoli offrendo agli ospiti un piccolo buffet di benvenuto, a seguire il convegno sarà dedicato alla presentazione di FarmaConnect e saranno illustrati tutti i vantaggi dell’innovativo tool di automation dei processi gestionali del catalogo e dei prezzi di un eCommerce farmacia.

L’evento è organizzato da due e-commerce agency, specializzate in e-commerce farmaceutici a livello nazionale, Armah ed Estensa.

All’interno della presentazione si parlerà anche di Amazon per Farmacie e personal branding per il farmacista.

Al convegno interverranno: Stefano Quitadamo CEO di Armah, Gennaro Guida CEO di Estensa, Alberto di Marzo Amazon Manager di Armah.

A chiusura della serata si terrà una sessione di domande e risposte per tutti i presenti.