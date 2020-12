Fari accesi sulla Casa comunale, sulla Chiesa di Santa Sofia e sugli scavi archeologici di Liternum

Condividi

MADDALONI (Caserta) – Proseguono gli appuntamenti del ciclo natalizio dell’Associazione Culturale Musicale ONLUS “Aniello Barchetta” che in questo momento pandemico sta presentando tutta una serie di eventi on line ed in particolare in questo periodo quelli rientranti nell’ambito della programmazione natalizia 2020.

Si ricorda che settimanalmente il Maestro Antonio Barchetta propone nuovi appuntamento culturali musicali on line che rientrano nella serie delle meravigliose esperienze artistiche on line come le liriche del Maestro Aniello Barchetta presentate da Luca Ugo Tramontano.

L’evento musicale di quest’oggi, offerto alla comunità tutta, rientra nel Progetto di Fede, Arte e Cultura 2020 e la sua naturale collocazione è nella programmazione della 24esima edizione degli appuntamenti di Dicembre a cura del sodalizio fondato e diretto dal Maestro Antonio Barchetta.

Nel rispetto delle normative e a tutela della salute pubblica la direzione artistica del Maestro Antonio Barchetta porta avanti l’iniziativa #iorestoacasa del’ #assbarchetta con Concerti, Mostre e Visite Guidate. Si ricorda che queste iniziative del sodalizio sono di valorizzazione delle bellezze e dell’Arte sono patrocinate da istituzioni pubbliche come la Regione Campania, la Provincia di Caserta, l’Amministrazione Comunale di Maddaloni ed altre così come Enti di natura e funzioni di valorizzazione del tessuto storico e artistico locale come la Pro Loco di Maddaloni e altre istituzione come quelle statali e scolastiche pubbliche come il Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni, Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo” di Maddaloni, Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Maddaloni, Liceo Statale “don Carlo Gnocchi” di Maddaloni e altre realtà come la Delegazione di Caserta del FAI Fondo Ambiente Italiano o la Delegazione UNAC di Maddaloni per il supporto nella gestione della sicurezza e coordinamento accessi agli eventi.

In questo periodo tutte le attività naturalmente sono essenzialmente on line.



Ed a tal proposito va detto che in queste ore i collaboratori del canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta” (link), su indicazione del Maestro Antonio Barchetta, hanno condiviso on line il montaggio del video del Coro delle zingarelle dalla Traviata di Giuseppe Verdi. Va detto che questo coro, molto conosciuto del grande Giuseppe Verdi, è stato eseguito nel Concerto del 26 dicembre 2019 nella chiesa della SS. Annunziata di Maddaloni dal Coro e Orchestra dell’Associazione Culturale Musicale ONLUS “Aniello Barchetta” sotto la direzione del Maestro Antonio Barchetta. Al detto Concerto, tra l’altro, partecipò il Sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo per portare il proprio saluto e augurio alla Città di Maddaloni. La voce recitante del concerto fu la voce storica dell’Associazione ovvero Luca Ugo Tramontano.

Quest’anno, fa sapere il Maestro Antonio Barchetta, non potendo continuare la tradizione della manifestazione “Natale in Arte e Cultura” 24^ Edizione in presenza, l’Associazione da lui fondata e diretta presenta brani registrati in diretta in concerti degli anni scorsi.

Il Maestro Antonio Barchetta, nel ringraziare a nome proprio e dell'Associazione Culturale Musicale Onlus"Aniello Barchetta", il pubblico che si connetterà al canale Youtube "Associazione Culturale Musicale A. Barchetta", i mezzi di comunicazione di massa che promuovono i cicli di eventi dell'Associazione, coglie l'occasione per Augurare un buono ascolto delle liriche ed invita a seguire le future iniziative.

