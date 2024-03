2 minuto di lettura

Glamour e impegno: Miriam Tirinzoni e LILT Gravedona risplendono sulla Passerella della Prevenzione

L’evento “FARE PREVENZIONE VA DI MODA”, organizzato con maestria dalla LILT di Gravedona e supportato dal rinomato marchio di moda Miriam Tirinzoni, ha incantato il pubblico, trasformando la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica in un trionfo di stile e consapevolezza. Nella maestosa cornice di Palazzo Gallio di Gravedona ed Uniti, la passerella ha brillato con la moda e la vera bellezza di coloro che, grazie alla prevenzione, possono ancora sorridere. È stato un momento commovente vedere donne che hanno affrontato il tumore al seno sfilare con fierezza, testimoniando che la guarigione è possibile quando la malattia viene affrontata tempestivamente. Questa fusione unica di moda e impegno sociale ha reso la serata indimenticabile, mentre ha spalancato le porte a una nuova prospettiva sull’importanza di prendersi cura di sé stessi. Per stimolare la partecipazione alla prevenzione, soprattutto tra le più giovani, considerando l’incremento dei casi di tumore al seno nelle fasce d’età giovanili, è stato offerto ai partecipanti un coupon per una visita ed ecografia senologica gratuita presso il Centro di Senologia della Delegazione LILT di Gravedona. Un applauso speciale va al Dottor Giorgio M. Baratelli, promotore dell’iniziativa, e al suo team di volontari, guidati dall’instancabile Cati Bongiasca, che hanno lavorato dietro le quinte per il successo dell’evento. Tra gli sponsor dell’aperitivo, si distingue il Grand Hotel Tremezzo, con il contributo culinario del capo chef Osvaldo Presazzi, insieme a Crai di Gravedona e Biffi di Domaso, che hanno deliziato i presenti con prelibati stuzzichini. Un ringraziamento speciale va anche a Laura Pizio, special guest del programma “Io canto generation” condotto da Gerry Scotti su Canale 5, per la sua presenza. Il team tecnico, con il prezioso contributo di Alberto Cappi alle luci e ai suoni, insieme al team di TSN Sondrio per le riprese, ha reso l’evento ancor più memorabile, mentre Elena Botta ha guidato la serata con maestria. Un sincero ringraziamento va a tutte le modelle professioniste che hanno abbracciato questa nobile causa, tra cui Theresa Itodo, Mariangela Vanalli, Martina Zoia, Silvia Roveda e Francesca Lippi, fedeli al marchio Miriam Tirinzoni.

Le riprese video sono di Eugenio Formolli.

Biografia

Miriam Tirinzoni, nativa della Valtellina, è una donna intraprendente e determinata, caratteristica delle persone cresciute in montagna. Laureata in Economia Politica, ha accumulato diverse esperienze manageriali e ha fondato MT CONSULTING SRL, azienda attiva nel fund raising e nella gestione dei rapporti con enti pubblici per ottenere agevolazioni e incentivi, collaborando con istituzioni come la Regione Lombardia e i Ministeri. Successivamente, ha avviato ENERGIE ALTERNATIVE ITALIA SRL, un’Esco focalizzata sulla promozione del risparmio energetico. Nel 2020, ha lanciato con successo il suo brand di moda MT Fashion.

Miriam Tirinzoni ha dimostrato la sua abilità nell’imprenditoria e nella consulenza, consolidando il suo ruolo nel settore della moda. Nel 2021, ha vestito Manuela Arcuri sul red carpet di Venezia78 con un abito bianco e nero che ha ricevuto molte recensioni positive. Nel 2022, ha vestito anche Delia Duran per la registrazione presso la trasmissione “Verissimo”. Sempre nel 2022, la Velina russa Vera Atiuskina ha scelto un outfit e una borsa di Miriam Tirinzoni. Durante EXPO Dubai 2022, ha ricevuto la menzione come “Stilista Rivelazione 2021”. Nel luglio del 2022, è stata insignita del Premio Accademico d’Onore Cartagine presso la Sala Protomoteca del Campidoglio a Roma dall’Associazione Cartagine.

