Fantasmi is Napoli, la notte degli spiriti: il 24 giugno a Villa Domi una serata da “Brivido”

“Fantasmi is Napoli” è il nome che Armando Percuoco, ideatore e organizzatore di eventi, ha voluto per l’originale kermesse, che si terrà il prossimo 24 giugno, a partire dalle ore 20.30, nel complesso di Villa Domi in Napoli. In occasione della giornata di San Giovanni, considerata da sempre magica e piena di energie positive, nella dimora settecentesca dei Colli Aminei (Salita Scudillo, 19/a) del patron Domenico Contessa, prenderanno corpo le ‘presenze misteriose’ raccontate nel libro della più nota investigatrice italiana dell’occulto: Lady Ghost, “Napoli dalla mezzanotte in poi…” (Infuga edizioni). Durante la serata, presentata dai giornalisti Anna Maria Ghedina e Antonio D’Addio, ci saranno performance che lasceranno gli invitati senza fiato. Per rendere la kermesse unica e sensazionale, Percuoco si avvarrà della collaborazione di tre talenti della moda e dello spettacolo: il parrucchiere Enzo Nocerino, lo stilista Ciro Infantozzi titolari dei rispettivi atelier Beauty System di Ercolano e Infinity Sposa by Rita Creazioni in Portici in collaborazione con il visagista Antonio Narciso D’Ascoli, che, con le loro trasformazioni, riempiranno la villa di fantasmi e di figure esoteriche. La fantasmagorica serata vedrà in scena la cantante lirica Martina Bortolotti, l’attrice Laura Lasorella, recentemente premiata al Festival Internazionale del Cinema di Cannes, la giovanissima cantante Lucia Nappi, la danzatrice Maria Claudia Pesapane, che offrirà un quadro legato al tema della serata, il performer brasiliano Jesus dal “Tempio bio-wellness” di Ercolano, la straordinaria partecipazione dell’eclettico cantautore vesuviano Nuevo che, in anteprima assoluta, presenterà il suo brano ”Fantasmi is Napoli” dedicato alla scrittrice dell’occulto. Previsto anche un intervento dell’editore Armando De Nigris, che, per l’occasione, annuncerà l’uscita di una nuova pubblicazione di Lady Ghost sui fantasmi internazionali e la saga di Mylord, aristocratico inglese con avventure fantasmagoriche all’Indiana Jones. Presenti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, della musica, giornalisti ed esperti del settore per una serata a tema sull’onda del celebre motto di Eduardo De Filippo: Non è vero, ma ci credo!

