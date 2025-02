FantaSanremo 2025, svelati bonus e malus validi solo per la terza serata

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Svelato il terzo gruppo dei bonus e dei malus giornalieri segreti del Fantasanremo, che al Festival di Sanremo 2025 saranno validi soltanto per la serata di oggi, giovedì 13 febbraio. I fantagiocatori dicono quindi addio ai bonus che hanno fatto salire in classifica gli artisti nella giornata di ieri, come il cappello o i guanti indossati sul palco, ma resta invece valido per un'altra serata l'ombelico in bella vista ed entrano in gioco nuovi elementi come la canottiera, la corona e il simbolo del cuore.

Bonus

Indossa una canottiera (+5 punti) Indossa una corona o una tiara (+10 punti) Un tocco di colore: outfit e/o accessorio rosa (+10 punti) Ombelico in bella vista (+5 punti), ma con il piercing raddoppia (+10 punti) Palpa i glutei alla statua di Carlo Conti al Dopofestival (+20 punti) Bonus Avis: l'artista fa il simbolo del cuore con le mani (+20 ounti)

Malus

Fa il gesto dell'ombrello (-10 punti) —[email protected] (Web Info)

