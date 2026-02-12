Falso extravergine diretto in Canada: sequestrate 18 tonnellate di olio al porto di Salerno

1 minuto di lettura

Blitz di Carabinieri, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane: prodotto venduto come EVO era in realtà olio vergine. Denunciato un imprenditore abruzzese.

Salerno, 12 Febbraio – Oltre 18 tonnellate di olio d’oliva, per un valore commerciale di circa 80mila euro, sono state sequestrate al porto commerciale di Salerno nell’ambito di un’operazione congiunta condotta dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare, dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il controllo rientra nel monitoraggio dei flussi di import-export di olio d’oliva promosso dalla “Cabina di Regia” del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su un container contenente 18.100 chilogrammi di olio destinato al mercato estero, in particolare al Canada, per il quale era stato attivato uno specifico “profilo di rischio”.

Le successive analisi di laboratorio hanno accertato che il prodotto, etichettato e fatturato come olio “extravergine” di oliva, era in realtà olio “vergine”, dunque di categoria qualitativamente inferiore. Non solo: sulle confezioni era indicata l’origine UE, mentre il contenuto risultava composto da una miscela di oli provenienti sia da Paesi dell’Unione Europea sia da Paesi extra-UE.

Alla luce degli accertamenti, il titolare di una ditta olearia abruzzese è stato denunciato alla Procura della Repubblica per frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale. L’autorità giudiziaria ha convalidato il sequestro probatorio del carico.

Contestata inoltre una sanzione amministrativa di 4.000 euro per le irregolarità riscontrate in materia di etichettatura e indicazione di origine del prodotto. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto alle frodi agroalimentari e nella tutela del made in Italy sui mercati internazionali.

