FAKE, dopo AMICI e concerto di Natale su Canale 5 il singolo “Solo dentro al ghiaccio”

FAKE, dopo la sfida ad Amici e la partecipazione al Concerto di Natale su Canale 5, per la nota band milanese, in uscita il nuovo singolo “Solo dentro al ghiaccio”

Dopo essere approdati in sfida ad AMICI a novembre, aver vinto il “Christmas Contest” e fatto parte del cast al Concerto di Natale 2021, evento in prima serata su Canale 5 il 24 dicembre, ecco in uscita il nuovo singolo dei FAKE, nota band milanese composta da Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara e Mattia Missaglia.

Link video “Solo dentro al ghiaccio”: https://youtu.be/XSu8I3E_9gQ

“Solo dentro al ghiaccio” (Edizioni Principio), che porta le firme di Francesco Ciccotti, Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara e Mattia Missaglia, parla del bisogno che abbiamo della persona giusta, perché niente può scaldare di più.

I Fake ci spiegano: “Sentirsi schiacciati in ogni direzione. Da chiunque. Un tunnel dove alla fine, invece della luce, desideri vedere una persona che non ti faccia più sentire: ‘solo dentro al ghiaccio’“.

Arrangiato da Luca Cherchi e Francesco Torre, il brano è stato registrato, mixato e masterizzato presso Waves Music.

I Fake, grazie al tanto impegno tra studio e live, in poco tempo si sono fatti conoscere per il successo ottenuto con singoli:

“L’infinito parte da zero” oltre 300.000 vis. https://youtu.be/PGu1m1uNtnI

“Mi guardo lol“ https://youtu.be/4s29yBr5km8

“Dillo” oltre 500.000 vis. https://youtu.be/GFuj0BljyLA

“Qui piove” feat. Ali https://youtu.be/AWXG_XXRlw8

brani che hanno totalizzato oltre 250mila streams e oltre 1milione di visualizzazioni su Youtube.

Contatti web

Mail ufficiale: [email protected]

Instagram: faketheband

Facebook: https://www.instagram.com/fake_official/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClsi-SvQk7pUjnqI7evanvQ