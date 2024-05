1 minuto di lettura

(Adnkronos) – ''Nel libro racconto una Roma carsica che non è percepita nella sua ferocia perché in superficie questa percezione non c'è''. Francesca Fagnani presenta il suo libro 'Mala, Roma Criminale' al teatro Quirino di Roma. In sala, per il dibattito con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il procuratore aggiunto Michele Prestipino moderato da Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera e storica cronista di giudiziaria che di mafia capitale si è occupata in prima persona, anche il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e il vice capo vicario della Polizia, Vittorio Rizzi. In sala c'è anche il "ras delle cooperative" Salvatore Buzzi (in foto mentre si allontana dal teatro), condannato nel processo "Mondo di mezzo". Intercettato dall'Adnkronos, Buzzi non si è voluto esprimere sul libro: "Lo devo leggere prima… devo capire", si è limitato a rispondere. E di quello che si è detto che ne pensa? "Niente di nuovo, tutte cose note…", ha aggiunto, sottolineando: "Come va? Se campa… Male, ma se campa". Tanti volti noti in platea al teatro Quirino di Roma. All'evento molti i giornalisti, da Massimo Giletti a Enrico Mentana, da Marco Carrara ad Andrea Giambruno, Monica Giandotti, fino all'ad della Rai, Roberto Sergio. Tra i presenti Michele Adinolfi, presidente di Adnkronos Comunicazione. Non sono mancati nomi di spicco del piccolo e grande schermo, dal produttore Pietro Valsecchi ad Alberto Matano, da Alessia Marcuzzi a Ilenia Pastorelli e cantanti come Noemi. —[email protected] (Web Info)

