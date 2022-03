Condividi

Facitaly Global Service a Tutto Hotel 2022 dal 17 al 19 gennaio 2022 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, padiglione 3/3B stand 46, per presentare agli operatori del settore ricettivo e alberghiero Un grande gruppo di aziende, altamente specializzate e complementari tra loro, capaci di gestire tutte le attività di per la realizzazione e la manutenzione di impianti in ambito industriale e residenziale, sia pubblico che privato. In particolare per il settore HORECA il Consorzio Facitaly offre servizi di: Telefonia, Connettività e Cyber Security, Video Sorveglianza, Pulizia Camere, Lavanolo Biancheria, Ascensoristica, Efficiantamento Energetico, Washroom per i Bagni, Controllo Accessi e Gestione Parcheggi, Ristrutturazioni Edili, Pest Control e Sanificazioni.

Presente in fiera il Testimonial della SMS Engineering e del Consorzio Facitaly Federica Palmieri che ha impersonato Peggy Carter degli Avengers perché Facitaly è un Super Global Service!