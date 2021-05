Facebook non vieta più i post che affermano che il virus COVID è stato creato da esseri umani

Condividi

Facebook ha revocato il divieto di post che affermano che il coronavirus che causa COVID-19 è stato creato da esseri umani, in un rinnovato dibattito sulle sue origini.

L’inversione è avvenuta quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato di aver ordinato agli assistenti di trovare risposte all’origine del virus.

“Alla luce delle indagini in corso sull’origine del COVID-19 e in consultazione con esperti di salute pubblica, non rimuoveremo più l’affermazione secondo cui il COVID-19 è creato dall’uomo dalle nostre app”, ha affermato una portavoce di Facebook via email.

“Stiamo continuando a lavorare con esperti sanitari per stare al passo con la natura in evoluzione della pandemia e aggiornare regolarmente le nostre politiche man mano che emergono nuovi fatti e tendenze”.

Ha detto mercoledì (ora locale) che le agenzie di intelligence statunitensi stanno perseguendo teorie rivali che potenzialmente includono la possibilità di un incidente di laboratorio in Cina.

Le società di social media hanno subito pressioni per combattere la disinformazione sanitaria sui loro siti durante la pandemia.

Facebook ha dichiarato di aver rimosso più di 16 milioni di contenuti per aver infranto le regole su COVID-19 e disinformazione sui vaccini.

La società ha annunciato a febbraio di aver ampliato i tipi di affermazioni che avrebbe rimosso dalle sue piattaforme, incluso il fatto che il virus fosse stato prodotto da esseri umani.

Ha anche vietato la falsa idea che i vaccini non siano efficaci o che siano tossici.

Lisa Fazio, professore di psicologia alla Vanderbilt University, ha affermato che l’inversione ha mostrato la difficoltà del controllo dei fatti in generale, in particolare con qualcosa di senza precedenti come il coronavirus, quando gli esperti possono non essere d’accordo e cambiare idea con nuove prove.

“È uno dei motivi per cui la moderazione dei contenuti non dovrebbe essere statica, il consenso scientifico cambia nel tempo”, ha affermato il professor Fazio.

“È anche un promemoria per essere umili e per alcune domande la migliore risposta attuale è” non lo sappiamo ancora “o” è possibile, ma gli esperti pensano che sia improbabile “.

Il COVID-19 ha ucciso più di 3,6 milioni di persone in tutto il mondo. I primi casi segnalati sono emersi nella città cinese centrale di Wuhan alla fine del 2019, ma l’origine del virus rimane contestata dagli esperti.

All’inizio di questa settimana, fonti del governo degli Stati Uniti hanno affermato che un rapporto dell’intelligence statunitense ancora classificato e diffuso durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump ha affermato che tre ricercatori dell’Istituto cinese di virologia di Wuhan si sono ammalati così tanto nel novembre 2019 che hanno cercato cure ospedaliere.

Facebook di solito non vieta direttamente la disinformazione sulla sua piattaforma, aggiungendo invece verifiche dei fatti da parte di esterne alle affermazioni smascherate.

